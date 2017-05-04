Бекбулатов стал чемпионом Европы, победив всех соперников с общим счетом 42:0

Борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов выиграл чемпионат Европы. Всех своих соперников Бекбулатов одолел досрочно с общим счетом 42:0. Свою победу спортсмен посвятил отцу, который 9 мая отметит свой день рождения.

– Сегодня был настроен как никогда, – цитирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России Бекбулатова. – Вообще, последнее время у меня неплохо идет борьба. Я задал хороший тон в конце прошлого года и сейчас продолжаю в том же духе, несмотря на то, что в январе на "Ярыгинском-2017" я был в плохой форме, ведь боролся там сразу после возвращения из Индии.

Хочу сказать огромное спасибо тренерам, ведь без их поддержки и помощи я бы не смог сегодня так отбороться – это и мой личный тренер Магомед Магомедов, и тренера сборной России Абдусалам Гадисов и Махач Муртазалиев во главе с Дзамболатом Тедеевым, все остальные наши специалисты, включая массажистов, врачей. Также выражаю благодарность и сборной Дагестана во главе с Сажидом Сажидовым. Спасибо за то, что всегда рядом. Без вас мы никто! А свою победу я хотел бы посвятить отцу, которому 9 мая исполнится 51 год, а также всем тем, кто меня поддерживал.