Бахтияру Ахмедову вручили золото Олимпиады-2008

В рамках Абсолютного Кубка "Иван Ярыгин" - Кубок "АЛРОСА" состоялось торжественное вручение золотой олимпийской медали Бахтияру Ахмедову за Игры-2008 в Пекине. Медаль перешла россиянину после перепроверки допинг-проб.

Ахмедов получил олимпийское золото из рук члена МОК Шамиля Тарпищева. В церемонии также принимал участие президент ОКР Станислав Поздняков.

Во время вручения медали Ахмедов попросил подняться на сцену своего отца.

- Когда мне было 6 лет, отец взял меня на руки и спросил: ты станешь олимпийским чемпионом? Я ответил, что стану... И вот сегодня мне важно получить золото Олимпиады, потому что я его обещал тебе, папа, - отметил Ахмедов. - Думаю, будет правильно, если в наш дом эту медаль принесешь именно ты.

Знаете, прошло больше 10 лет - и за это время я ни разу не прикасался к серебряной медали, пока мне не сказали отправить ее в Международный олимпийский комитет. Перед Играми я думал, что в случае победы посвящу золотую медаль Сулейману Керимову, потому что он внес колоссальный вклад во всех борцов сборной России. И сегодня я с удовольствием посвящаю олимпийского золото ему. Эта медаль важна для всего российского спорта, я горжусь тем, что представляю Российскую Федерацию и представляю Северный Кавказ, Дагестан.