Жителей Якутии приглашают к участию в турнире "100-дневный воркаут"

Куратор бесплатной массовой дистанционной образовательно-тренировочной программы "100-дневный воркаут" по Московской области Михаил Калдоркин обратился к руководству Якутии с просьбой о содействии во внедрении проекта в учреждениях физкультуры и спорта, молодежной политики, культуры, досуга, школах и вузах.

"23 сентября стартует программа "100-дневный воркаут". Это глобальный бесплатный проект, призванный повысить уровень осведомленности населения в вопросах физической активности и здорового образа жизни. Дважды в год множество людей со всего мира одновременно принимает участие в наших онлайн-запусках", – сообщил Калдоркин.

По его словам, программа была разработана в качестве образовательного курса для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к ним после долгого перерыва. Основу составляют круговые упражнения в комплексах по 3-4 подхода, выполняемые друг за другом без остановки. Участникам необходимо в течение 100 дней выполнять все тренировки, чтобы привести себя в отличную форму.

За все время программу испытали на себе 15 тысяч человек из 384 городов.