В Волгограде появилась инклюзивная площадка для воркаута

На территории площадью 300 кв. метров установлены брусья разной высоты, перекладины, рукоходы, шведская стенка и скамья для пресса.

Одновременно на площадке могут заниматься до 35 человек, в том числе 10 колясочников. Подъезд ко всем спортивным снарядам адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новый спортивный объект находится в детском городском парке рядом с ТЮЗом. Спортплощадка для занятий силовой гимнастикой появилась благодаря фонду Елены Исинбаевой и Ротари клубу "Волгоград". Это уже восьмая площадка для занятий воркаутом, открытая фондом в Волгоградской области, но первая адаптированная для людей с инвалидностью.

"Цель развития такого направления – вдохновить выйти из дома, чтобы начать заниматься спортом, объединить вокруг спортивных объектов людей для общения и общих тренировок", – рассказала Елена Исинбаева.

Проект реализован на частные пожертвования, а также на средства, собранные в ходе благотворительного спектакля "История одного успеха", в котором приняли участие известные волгоградцы.