В Карелии стартовал воркаут-программа

Бесплатная образовательная тренировочная программа "100-дневный воркаут" стартует в Карелии с 23 сентября. 100-дневный воркаут – это глобальная онлайновая образовательная программа, объединяющая людей по всему миру.

Курсы будут проводиться в разных городах мира. Участникам расскажут, как привести себя в достойную физическую форму, используя только уличные спортивные площадки и вес собственного тела.

За несколько лет в программе приняло участие более 15 тысяч человек из 383 городов в 31 стране мира, ее особенностью является то, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки.

По словам организаторов, программа 100-дневный воркаут была разработана в качестве образовательного курса для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Основу программы составляют круговые тренировки в комплексах по 3-4 упражнения, выполняемые друг за другом без отдыха.

Участники программы ежедневно будут получать по электронной почте письма, в которых один из основателей воркаута – Антон Кучумов – будет рассказывать, как правильно выполнять упражнения, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте "WorkOut – фитнес городских улиц". Регистрация открыта с 9 сентября. По расчетам организаторов, в этом запуске примут участие от 7 000 до 14 000 человек.