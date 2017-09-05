С 23 сентября в Подмосковье стартует программа "100-дневный воркаут"

Массовая образовательно-тренировочная программа "100-дневный воркаут" стартует в Московской области 23 сентября.

100-дневный воркаут – это бесплатная онлайновая образовательная программа, направленная на повышение уровня осведомленности людей в вопросах физической активности и здорового образа жизни. Программа объединяет людей со всего мира: за несколько лет в ней приняли участие свыше 15 000 человек. Заниматься по программе может любой человек вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки.