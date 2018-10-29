Задача сборной России на ЧМ - войти в тройку

ФТАР ставит перед сборной России задачу попасть в тройку лучших в медальном зачете по итогам чемпионата мира. Турнир пройдет в Ашхабаде с 1 по 10 ноября. Россияне пропустили прошлогодний ЧМ из-за дисквалификации ФТАР.

– Мы ставим задачу войти в тройку, а делать какие-то прогнозы очень сложно. С одной стороны, российские тяжелоатлеты по известным причинам были отстранены от международных соревнований на год, - цитирует teamrussia.pro Агапитова. - Мы пропустили и чемпионат мира в Анахайме, и чемпионат Европы-2018. Причем, в той же ситуации оказались спортсмены еще восьми стран. С другой стороны, изменены весовые категории. Год назад соревнования как и у мужчин, так и у женщин проходили в восьми категориях. Теперь их десять. Соответственно и у нас, и у соперников произошли переходы.