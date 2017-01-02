15:09 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Задача ФТАР на 2017 год - восстановление дисциплины в антидопинговой борьбе

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Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подчеркнул, что основная задача организации на 2017 год - это дисциплина в антидопинговой борьбе и в организации тренировочного процесса.

Российские спортсмены пропустили Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро решением Международной федерации тяжелой атлетики.

- Основная наша задача - это дисциплина и восстановление порядка, - приводит ТАСС слова Агапитова. - Дисциплина в антидопинговой борьбе и в организации тренировочного процесса, что и приведет к порядку.

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