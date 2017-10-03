Виталий Мутко: "Тяжелой атлетике грозит не остаться в олимпийской семье"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отстранить Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь стран от участия в международных стартах с юридической точки зрения нецелесообразно.

IWF 30 сентября отстранила ФТАР и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит сборной России принять участие в чемпионате мира-2017. Помимо ФТАР, отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

– Это не только по РФ… Мне понятно решение международной федерации, но с юридической точки зрения оно не совсем целесообразно, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Если глобально говорить про этот вид спорта, то все понятно. Им грозит не остаться в олимпийской семье. Уверен, что у нас новое энергичное руководство.