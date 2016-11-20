В выборах главы ФТАР примут участие представители 69 регионов

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Юрий Теряев подчеркнул, что в выборах президента организации примут участие представители 69 регионов страны. На должность претендуют исполняющий обязанности главы ФТАР Максим Агапитов, председатель попечительского совета Сергей Еремин, экс-глава Москомспорта Михаил Степанянц, а также бывшие президенты федерации Сергей Сырцов и Михаил Степанянц.

- Своих делегатов на отчетно-выборную конференцию ФТАР направляют 69 региональных федераций тяжелой атлетики, - цитирует "Р-Спот" Теряева. - Такое широкое представительство лишний раз показывает большую заинтересованность и желание наших специалистов принять непосредственное участие в выборе президента федерации и поиске путей преодоления возникших проблем.

Для того, чтобы победить сразу, один из претендентов должен набрать половину от числа делегатов плюс один голос. То есть 36 голосов официальных делегатов. А если ни один из кандидатов не набирает такого количества голосов, то двое лучших выходят во второй тур, и там все решается по принципу простого большинства.