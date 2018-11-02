В США умер олимпийский чемпион-1980 Юрий Варданян

На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Юрий Варданян, сообщает news.am. Скончался он в США, сейчас обсуждается вопрос доставки его тела в Армению.

Варданян родился в Гюмри 13 июня 1956 года. На Олимпиаде в Москве он выиграл золото, установил пять мировых рекордов в весе до 82,5 кг и первым из средневесов поднял по сумме двух упражнений 400 кг.

В 1985 году Юрий Варданян выиграл свой последний чемпионат мира. В том же году он был переизбран в Верховный совет Армянской ССР и сосредоточился на политической деятельности. С 1991 по 2009 год он проживал в США, где занимался тренерской и общественной деятельностью. В частности он тренировал своего сына, чемпиона США по тяжелой атлетике, участника Олимпийских игр в Лондоне Норайра Варданяна.

В 2009 году вернулся в Армению, был советником президента Сержа Саргсяна. В 2013—2014 году был министром спорта и по делам молодежи. В июне 2014 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии.