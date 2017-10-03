В 2017 году у российских штангистов были выявлены три положительные допинг-пробы

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сообщил, что в 2017 году у российских штангистов были выявлены три случая использования запрещенных препаратов. 30 сентября Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о решении отстранить на год российскую организацию.

- В этом году было выявлено три положительных допинг-случая у российских спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Петрова. - Один случай связан с завершением карьеры спортсменки, не заявившей об этом, а к ней приехали для взятия допинг-теста. Второй - с отказом от сдачи допинг-пробы. И третий - с применением спортсменкой препарата фуросемид для сгонки веса.

Отметим, что помимо России от международных соревнований были отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Такое решение было принято в связи с положительными результатами допинг-проб на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.