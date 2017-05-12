06:54 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

USADA дисквалифицировало на 12 лет тренера по тяжелой атлетике за допинг

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Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило на 12 лет тренера по тяжелой атлетике Майкла Гинграса за пособничество в употреблении спортсменами допинга, сообщает пресс-служба организации. 31-летний наставник полностью признал свою вину. 

Гинграс сотрудничал с USADA во время расследования и рассказал, что с октября 2015 по май 2016 года склонял спортсменов к употреблению запрещенных веществ. Кроме того, он сам занимался распространением допинга. Срок его дисквалификации отсчитывается с января 2017 года, когда Гинграс признался в содеянном.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mobile_actor

Ну, Минспорта в США нет, спортфедерации и НОК не находятся на содержании у государства.

08:06

shpasic

но это его личная инициатива.

07:28