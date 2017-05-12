USADA дисквалифицировало на 12 лет тренера по тяжелой атлетике за допинг

Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило на 12 лет тренера по тяжелой атлетике Майкла Гинграса за пособничество в употреблении спортсменами допинга, сообщает пресс-служба организации. 31-летний наставник полностью признал свою вину.

Гинграс сотрудничал с USADA во время расследования и рассказал, что с октября 2015 по май 2016 года склонял спортсменов к употреблению запрещенных веществ. Кроме того, он сам занимался распространением допинга. Срок его дисквалификации отсчитывается с января 2017 года, когда Гинграс признался в содеянном.