Уроженец Южной Осетии Касабиев: "Я не совершил греха, выступая за Грузию на Олимпиаде-2008"

Уроженец Южной Осетии, выросший в Цхинвали Арсен Касабиев убежден, что не совершил греха, представляя Грузию на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Ровно десять лет назад начался полномасштабный вооруженный конфликт между Россией и Грузией при участии Южной Осетии и Абхазии.

- В советские времена мы жили с грузинами в одном городе – как семья, - цитирует Meduza Касабиева. - У меня было много соседей-грузин, с их детьми я играл. Но в начале 1990-х начались военные действия, и эти семьи вынуждены были покинуть Цхинвали.

В десять лет я выбрал спорт. Тяжелая атлетика – особая семейная традиция. Уже под конец 1990-х начал выезжать в Россию. Потом переехал в Польшу – здесь жил мой тренер. В 16 лет [в 2002 году] меня взяли в сборную Грузии.

Восьмого августа 2008 года я не знал про конфликт. Находился тогда в далеком Пекине, в Олимпийской деревне, где все было спокойно, а все народности и национальности тесно общались друг с другом. Утром 9 августа зашел в интернет-кафе и прочел в новостях о том, что началась война. Тогда началась моя трагедия.

Я выходил на помост 19 августа. Мне было очень трудно, я практически не спал. Ночью не восстанавливался как следует. Ходил постоянно в интернет-кафе, пытался найти хоть какую-то информацию, что происходит в данный момент в Цхинвали. Мне было трудно. Очень. Все шло не по плану. Внутри [грузинской] делегации все тоже очень переживали. Ужасно, когда у тебя в стране происходит война. Естественно, весь западный мир называл этот конфликт российско-грузинским.

Супруга Саакашвили - Сандра Рулофс - пришла к нам в те дни. Она передала: грузинские власти хотели, чтобы вся олимпийская делегация в знак протеста вернулась домой. К счастью, руководство делегации не пошло на такой шаг. Никакие политические или межнациональные вопросы не могут решаться спортсменами.

[В Южной Осетии] находятся люди, которые меня критикуют, называют предателем – [хотят] предъявить по поводу того, что я, будучи по национальности осетином, в период конфликта выступал за Грузию. Эти люди не разбираются в спорте – я пытался объяснять свою позицию, но всем же не угодишь. Не скрываю, после войны я переживал, но я не совершил греха, выступая за Грузию.