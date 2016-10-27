Украинская тяжелоатлетка Юлия Калина дисквалифицирована на два года

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала на два года украинскую спортсменку Юлию Калину, сообщает пресс-служба организации. Ранее МОК лишил украинку бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил. Проверка допинг-проб обнаружила в организме тяжелоатлетки наличие дегидрохлорметилтестостерона, входящего в число запрещенных препаратов.

Дисквалификация спортсменки продлится до 10 июня 2018 года. Калина является бронзовым призером чемпионата мира 2009 года в весовой категории до 56 кг, а также обладательницей золота чемпионата Европы 2015 года (до 63 кг).



