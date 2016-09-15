У Федерации тяжелой атлетики России нет средств для проведения выборов

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) в настоящее время не имеет финансовых средств на своем счету. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента организации Максим Агапитов. Поэтому, по его словам, главной задачей на данный момент является поиск финансов для проведения выборов нового руководителя ФТАР, которые должны состояться 29 сентября. Напомним, 15 сентября прежний руководитель ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку.

- Моя первоначальная задача - создать все условия для проведения отчетно-выборной конференции, - цитирует ТАСС Агапитова. - Мне досталась федерация с нулевым балансом. Сейчас будем решать, где и как искать деньги. Пока не знаю, будем думать. Моя главная задача сейчас - обеспечить проведение отчетно-выборной конференции и проживание делегатов конференции.