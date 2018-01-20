Три российских тяжелоатлета дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала трех российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба организации, Игорь Петров и Жамал Кудаев отстранены на 2 года, Алексей Сонин – на 30 месяцев.

Дисквалификация Петрова отсчитывается с 21 февраля 2017 года, Сонина – с 7 марта 2017 года, Кудаева – со 2 ноября 2017 года.

Отмечается, что в отношении россиян санкции наложены на основании решений Российского антидопингового агентства.

Напомним, что 30 сентября Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила ФТАР от участия в международных турнирах на один год за нарушения антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу в октябре.