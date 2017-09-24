Тренерский штаб сборной России определился с семью участницами чемпионата мира

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников сообщил, что штаб национальной команды определился с семью участницами чемпионата мира, который пройдет в США с 27 ноября по 5 декабря. Тренерам россиянок предстоит назвать фамилию еще одной спортсменки, которая выступит на турнире в Анахайме.

- Определены семь девушек, которые выступят на чемпионате мира в США, - цитирует "Р-Спорт" Колесникова. - Это Наталья Хлесткина (весовая категория до 58 кг), Татьяна Алеева, Тима Туриева (обе - до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг).

На еще одно место в команде претендуют три спортсменки. Это Мария Петрова (до 75 кг), Ксения Пасхина (свыше 75 кг) и Алла Кайтукова (до 69 кг). Одна из них будет выбрана в качестве основной участницы, а две - запасными.

Напомним, на чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне россиянки по сумме двоеборья завоевали одно золото (Каширина), одно серебро (Туриева) и одну бронзу (Романова).