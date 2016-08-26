Тима Туриева: "Про тяжелую атлетику даже не вспоминают. От кого спортсменам ждать защиты?"

Российская тяжелоатлетка Тима Туриева посетовала на нехватку поддержки со стороны официальных органов. Ранее стало известно, что Фонд поддержки олимпийцев выделит ОКР средства для выплаты компенсаций легкоатлетам, отстраненным от участия в Олимпиаде-2016. Напомним, что сборная России по тяжелой атлетике также была в полном составе не допущена к Играм в Рио.

"Вот вам и ответ. Про тяжелую атлетику даже и не вспоминают. В чем мы, спортсмены, виноваты? От кого ждать защиты? Скоро выборы президента ФТАР. Посмотрим, кто будет шевелиться", – написала в своем профиле в Instagram Туриева.