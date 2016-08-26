16:09 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Тима Туриева: "Про тяжелую атлетику даже не вспоминают. От кого спортсменам ждать защиты?"

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Российская тяжелоатлетка Тима Туриева посетовала на нехватку поддержки со стороны официальных органов. Ранее стало известно, что Фонд поддержки олимпийцев выделит ОКР средства для выплаты компенсаций легкоатлетам, отстраненным от участия в Олимпиаде-2016. Напомним, что сборная России по тяжелой атлетике также была в полном составе не допущена к Играм в Рио.

"Вот вам и ответ. Про тяжелую атлетику даже и не вспоминают. В чем мы, спортсмены, виноваты? От кого ждать защиты? Скоро выборы президента ФТАР. Посмотрим, кто будет шевелиться", – написала в своем профиле в Instagram Туриева.

 

.......((((((

Фото опубликовано @tima_turieva Авг 25 2016 в 11:55 PDT

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lexxxus

а все потому что вы не стали скандалить, а пошли тренироваться, а выли бы как исинбаева, про всемирный заговор и поливали бы грязью остальных, то получили бы бабки

17:40

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

раися - страна возможностей. но, правда, не для всех...

16:18

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