Татьяна Каширина: "На этом турнире я сделала все, что было в моих силах"

Победительница чемпионата мира по тяжелой атлетике в супертяжелой весовой категории россиянка Татьяна Каширина отметила, что отдала все силы. В рывке она подняла штангу весом 145 кг, в толчке - 185 кг, по сумме упражнений россиянка показала результат 330 кг.

- На этом турнире я сделала все, что было в моих силах, - цитирует ТАСС Каширину. - И когда моя соперница из Китая в решающей попытке пыталась поднять 188 кг, я сказала тренеру, что если достанется серебро, то не расстроюсь.

После последнего победного для меня чемпионата мира я продолжала держать себя в тонусе, но с таких больших весов (140 кг - рывок, 178 кг - толчок) не начинала борьбу очень давно. Поэтому присутствовало волнение. А 185 кг в толчке я ни разу не брала на соревнованиях в последние два года.