Татьяна Каширина: "Мои ближайшие планы - выступление на Кубке России"

Четырехкратная чемпионка мира Татьяна Каширина сообщила, что выступит на Кубке России. Напомним, международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля отстранила российских штангистов, в том числе и Каширину, от участия в Олимпийских играх-2016 из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

- Я начала тренироваться около двух месяцев назад и пока еще не набрала оптимальную форму, - цитирует "Р-Спорт" Каширину. - Пока я спокойно занимаюсь у себя дома, в Ногинске. Мои ближайшие планы - выступление на Кубке России.

Мое выступление на чемпионате Европы пока находится под вопросом. Я думаю, что этот вопрос лучше задать новому президенту Федерации тяжелой атлетики России, мы просто тренируемся.