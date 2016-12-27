14:04 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Татьяна Каширина: "Мои ближайшие планы - выступление на Кубке России"

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Четырехкратная чемпионка мира Татьяна Каширина сообщила, что выступит на Кубке России. Напомним, международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля отстранила российских штангистов, в том числе и Каширину, от участия в Олимпийских играх-2016 из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

- Я начала тренироваться около двух месяцев назад и пока еще не набрала оптимальную форму, - цитирует "Р-Спорт" Каширину. - Пока я спокойно занимаюсь у себя дома, в Ногинске. Мои ближайшие планы - выступление на Кубке России.

Мое выступление на чемпионате Европы пока находится под вопросом. Я думаю, что этот вопрос лучше задать новому президенту Федерации тяжелой атлетики России, мы просто тренируемся.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20161227/1114314506.html

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