Сырцова выдвинули на переизбрание главой ФТАР

Кандидатура экс-президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергея Сырцова была выдвинута на выборах нового главы организации. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ФТАР Максим Агапитов. Выборы должны состоятся 22 ноября во Владимире.

– В Федерацию тяжелой атлетики России поступила заявка от региональной организации на выдвижение Сергея Александровича Сырцова на выборах президента федерации, – цитирует "Р-Спорт" Агапитова. – Это будет четвертый кандидат на данную должность, Сырцов выдвинут от Федерации тяжелой атлетики Республики Адыгея.

Сам Сырцов отказался отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться на должность.

– Об этом вы узнаете позже, – сказал он.

Напомним, что Сырцов подал в отставку в сентябре после отстранения сборной России от участия на Олимпиаде-2016 на фоне целого ряда допинговых скандалов. В выборах нового главы федерации примут участие Агапитов, председатель попечительского совета ФТАР Сергей Еремин и ранее уже возглавлявший федерацию Вячеслав Клоков.