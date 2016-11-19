13:05 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Сырцов не будет претендовать на пост президента ФТАР

0
0
0

Экс-глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов сообщил, что отказался от борьбы за пост президента организации. Ранее его кандидатуру на выборы выдвинула Федерация тяжелой атлетики Республики Адыгея. Голосование состоится 22 ноября во Владимире. На пост главы ФТАР претендуют Максим Агатипов, Сергей Еремин, Вячеслав Клоков и Михаил Степанянц.

- Заявку подавал не я, меня выдвинул регион, - приводит ТАСС слова Сырцова. - Не собираюсь баллотироваться и не буду претендовать на пост главы ФТАР. Приглашение на конференцию я получил и буду присутствовать там.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3797359

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ