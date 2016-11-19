Сырцов не будет претендовать на пост президента ФТАР

Экс-глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов сообщил, что отказался от борьбы за пост президента организации. Ранее его кандидатуру на выборы выдвинула Федерация тяжелой атлетики Республики Адыгея. Голосование состоится 22 ноября во Владимире. На пост главы ФТАР претендуют Максим Агатипов, Сергей Еремин, Вячеслав Клоков и Михаил Степанянц.

- Заявку подавал не я, меня выдвинул регион, - приводит ТАСС слова Сырцова. - Не собираюсь баллотироваться и не буду претендовать на пост главы ФТАР. Приглашение на конференцию я получил и буду присутствовать там.