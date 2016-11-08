Степанянц стал пятым кандидатом на пост президента ФТАР

Исполняющий обязанности президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что бывший глава Москомспорта Михаил Степанянц стал пятым официально выдвинутым кандидатом на должность президента ФТАР. На этот пост претендуют также сам Агапитов, председатель попечительского совета ФТАР Сергей Еремин, ранее уже возглавлявший федерацию Вячеслав Клоков и экс-президент ФТАР Сергей Сырцов, подавший в отставку в сентябре 2016 года после череды допинговых скандалов и отстранения российских штангистов от участия в Олимпийских играх-2016.

- Вчера завершилась процедура регистрации кандидатов на должность президента Федерации тяжелой атлетики России, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - И к четырем ранее подавшим заявки претендентам 7 ноября добавился еще один - выдвинут Степанянц Михаил (Мкртыч) Сергеевич, ранее возглавлявший Москомпорта. И на выборах президента федерации зарегистрировано пять официальных кандидатов.