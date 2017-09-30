Советник президента ФТАР: "Решение отстранить Россию от соревнований могло быть принято под давлением"

Советник президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Петр Разумов отметил, что решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отстранить российских спортсменов от соревнований на год могло быть принято под внешним давлением. Он также добавил, что все спортсмены ознакомились с антидопинговыми правилами и перечнем запрещенных препаратов.

Напомним, сегодня IWF отстранила ФТАР на 12 месяцев за нарушения спортсменами антидопинговых правил после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Из-за этого российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира-2017.

– Нам говорили, что Россия уже понесла достаточное наказание, пропустив Олимпиаду, и нам больше не грозят какие-то серьезные санкции, – приводит ТАСС слова Разумова. – Что на самом деле лежит за решением еще раз наказать нас, мы не знаем. Может быть, существует давление извне, которое нельзя было проигнорировать. Но нам говорили, что все будет хорошо, а вышло, как видите, иначе.

Нам пришлось пожинать плоды работы прежнего руководства, прилагаем все силы, чтобы исправить ситуацию. Была проведена огромная дипломатическая работа, новый президент ФТАР не вылезал из самолета, летая по всему миру. В мае в Москве мы принимали руководство Международной федерации, Федерации тяжелой атлетики США. Сейчас у нас с IWF абсолютно полное взаимопонимание, свидетельством тому является тот факт, что президента нашей федерации в конце мая избрали в исполком.

У нас очень четко работает система, согласно которой ни один спортсмен не может принимать участие в соревнованиях до тех пор, пока не ознакомится с антидопинговыми правилами и с перечнем запрещенных препаратов, и не поставит свою подпись. Недавно проходил чемпионат России, мы обращались в РУСАДА с просьбой прислать к нам допинг-офицеров.