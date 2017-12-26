Сливенко получит золото Олимпиады-2008 после Игр в Пхенчхане

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отметил, что Оксана Сливенко получит золотую медаль Олимпиады-2008 года после Игр в Пхенчхане. Сливенко была второй в категории до 69 кг на Играх в Пекине, однако обошедшая ее китаянка Лю Чуньхун получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Изначально предполагалось, что медаль Сливенко будет вручена 26 декабря ик на исполкоме ФТАР.

– Была договоренность сделать это сегодня, но сейчас рабочий график у президента ОКР Александра Жукова достаточно напряженный, учитывая конец года, сложившуюся ситуацию в российском спорте и близость Олимпиады в Южной Корее, – цитирует ТАСС Агапитова. – Все это сподвигло к тому, что передача медали Сливенко произойдет после Олимпийских игр. Конкретных сроков пока нет, но будем надеяться, что это произойдет непосредственно после Игр. Жуков заверил, что собственноручно вручит медаль Оксане. Эта информация пришла через 10 лет, поэтому такая задержка не критична.