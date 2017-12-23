Сливенко 26 декабря получит золото Олимпиады-2008

Во вторник, 26 декабря, россиянка Оксана Сливенко получит золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 кг.

Вручение награды состоится на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России, информирует пресс-служба ФТАР.

Результат победившей на Играх-2008 китаянки Лю Чуньхун был аннулирован за нарушение антидопинговых правил, Сливенко в Пекине стала второй.

В конце 2013 года трехкратная чемпионка мира и шестикратная - Европы приостановила свою карьеру. Летом 31-летняя россиянка приняла решение вернуться в тяжелую атлетику, чтобы успешно выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.