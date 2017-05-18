Штангист Харченко отстранен из-за положительной допинг-пробы

Допинг-проба российского штангиста Виктора Харченко дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики. Спортсмен отстранен от соревнований на время расследования. Харченко является бронзовым призером чемпионата России-2016 в весовой категории до 85 килограммов.

Также положительные допинг-пробы были выявлены у молдавских штангистов Александра Шпака, бронзового призера чемпионата Европы-2012, и Юрия Дудогло, действующего вице-чемпиона Европы. Оба спортсмена временно отстранены от соревнований.