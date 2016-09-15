Сергей Сырцов: "Ушел из-за допинговых скандалов и Олимпиады"

Бывший президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов сообщил что ушел со своего поста из-за допинговых скандалов и недопуска сборной России к Олимпиаде. Напомним, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля заявила о запрете ФТАР заявлять спортсменов на Игры-2016. Сырцов в четверг подал в отставку с поста главы ФТАР, которая была принята и утверждена исполкомом.

– Сегодня на исполкоме я подал в отставку. Обязанности конференции будет исполнять вице-президент по международному сотрудничеству, заслуженный мастер спорта, чемпион мира Максим Агапитов, – цитирует "Р-Спорт" Сырцова. – Причина в допинговых скандалах и непоездке на Олимпийские игры. Надо же было брать это решение, я его принял и попросил исполком его поддержать. А что ждать? Чтобы кто-то, что-то – зачем? Раз уж это случилось, значит надо решать этот вопрос.