09:38 25 августа | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Сырцов: "Почему все сводится к России? Необходимо проверять на допинг всех"

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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов считает, что необходимо перепроверять допинг-пробы всех спортсменов с Олимпийских игр 2008 года, если появились новые технологии по выявлению запрещенных веществ. Вчера Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от участия в соревнованиях 15 спортсменов по итогам второй волны перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2008 в Пекине. Среди них два российских тяжелоатлета: Дмитрий Лапиков и Хаджимурат Аккаев. Оба спортсмена являются бронзовыми призерами Игр-2008.

- Все спортсмены, чьи имена опубликованы на сайте IWF, они же после Пекина становились чемпионами мира, чемпионами своих континентов, ставили мировые рекорды, и на тот момент у них ничего не находили, - цитирует ТАСС Сырцова. - Я даже не знаю, почему так получилось, у меня нет никаких предположений. Видимо, это связано с новейшей аппаратурой для проверки допинг-проб. Если это так, то нужно проверять всех спортсменов, тогда это будет объективно и справедливо.

Почему все в основном сводится к России? Идет давление со стороны IWF. Пускай они вывесят список, в котором будет указано, что они проверили всех. Ведь в основном страны СНГ уличены в применении запрещенных веществ.

Пускай опубликуют фамилии, страны. Могу сказать вам, что европейские тяжелоатлеты сдают больше допинг-проб, нежели азиатские. Хотя в Европе гораздо меньше спортсменов. Это политический вопрос и вопрос руководства IWF.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3565089

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КОММЕНТАРИИ (5)
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staerswimmer23

опять ложь мистер лжец

05:51

mobile_actor

Разумеется, из того, что повят спортсменов из разных стран, с очевидностью следует, что проверяют всех.

00:19

staerswimmer23

где списки, фамилии мистер лжец? то что ловят не одну страну, не означает, что проверяют всех! Всё должно быть прозрачно, тогда и будет чистота в спорте!

21:02 25 августа

mobile_actor

Так всех и проверяют. Ведь не только российских атлетов поймали.

15:00 25 августа

staerswimmer23

а это специально для мобильного лжеца, который утверждает, что национальные федерации знают, кто сколько сдаёт и сколько перепроверили проб

11:25 25 августа

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