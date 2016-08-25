Сергей Сырцов: "Почему все сводится к России? Необходимо проверять на допинг всех"

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов считает, что необходимо перепроверять допинг-пробы всех спортсменов с Олимпийских игр 2008 года, если появились новые технологии по выявлению запрещенных веществ. Вчера Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от участия в соревнованиях 15 спортсменов по итогам второй волны перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2008 в Пекине. Среди них два российских тяжелоатлета: Дмитрий Лапиков и Хаджимурат Аккаев. Оба спортсмена являются бронзовыми призерами Игр-2008.

- Все спортсмены, чьи имена опубликованы на сайте IWF, они же после Пекина становились чемпионами мира, чемпионами своих континентов, ставили мировые рекорды, и на тот момент у них ничего не находили, - цитирует ТАСС Сырцова. - Я даже не знаю, почему так получилось, у меня нет никаких предположений. Видимо, это связано с новейшей аппаратурой для проверки допинг-проб. Если это так, то нужно проверять всех спортсменов, тогда это будет объективно и справедливо.

Почему все в основном сводится к России? Идет давление со стороны IWF. Пускай они вывесят список, в котором будет указано, что они проверили всех. Ведь в основном страны СНГ уличены в применении запрещенных веществ.

Пускай опубликуют фамилии, страны. Могу сказать вам, что европейские тяжелоатлеты сдают больше допинг-проб, нежели азиатские. Хотя в Европе гораздо меньше спортсменов. Это политический вопрос и вопрос руководства IWF.