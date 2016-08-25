Сергей Сырцов: "Каширина продолжит карьеру"

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов считает, что четырехкратная чемпионка мира Татьяна Каширина продолжит спортивную карьеру. По словам руководителя, она является волевым челолвеком. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля отстранила российских штангистов от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

- Каширина продолжает карьеру, она волевой человек и будет продолжать тренироваться, - цитирует ТАСС Сырцова. - Думаю, что из нынешних спортсменов в сборной никто не будет завершать карьеру. Они все молодые. Про резерв пока сказать не могу, будем о нем думать, когда все образуется.



