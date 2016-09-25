Сергей Еремин: "Я заплатил весь штраф, наложенный на ФТАР из-за допинга"

Руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России, кандидат на пост президента организации Сергей Еремин с возмущением прокомментировал ситуацию с выборами главы организации. Предыдущий президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку 15 сентября из-за многочисленных допинговых скандалов. Изначально выборы должны были пройти 29 сентября, однако были отменены. 23 сентября на заседании исполкома была определена новая дата - 22 ноября.

– Процесс зашел в такие дебри, что мне это трудно понять, - сказал Еремин. - Меня, как руководителя попечительского совета федерации, кандидата на пост президента ФТАР, даже не проинформировали о том, что в пятницу должен был состояться исполком федерации. Притом, что я заплатил всю сумму штрафа, наложенного на федерацию тяжелой атлетики России из-за допинговых инцидентов, и снял этот острейший вопрос, от которого федерация могла получить дисквалификацию сроком на один год. Тем не менее, меня оставили в неведении. И.о. президента ФТАР Максим Агапитов по непонятным мне причинам остался на этой должности еще на два месяца. Почему-то опять должен пройти новый раунд выдвижения кандидатов. Что еще может произойти за это время, какие решения будут приняты этим человеком – неизвестно. То, как поступили со мной, вложившим в тяжелую атлетику собственные деньги, и деньги немалые, – это просто неприлично. (Сергей ФИШ)

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