19:59 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Еремин покинул попечительский совет ФТАР

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Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин принял решение выйти из него. Российский специалист работал на своем посту с 16 июня 2016 года. 22 ноября исполняющий обязанности главы ФТАР Максим Агапитов был избран на пост президента организации.

- Уйду полностью от Федерации тяжелой атлетики России, так как не вижу никаких точек соприкосновения с нынешним руководством, - цитирует ТАСС Еремина. - Сейчас уже принял решение о выходе из попечительского совета. Буду заниматься своими проектами и работать с Федерацией тяжелой атлетики Москвы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3823890

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