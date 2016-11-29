Сергей Еремин покинул попечительский совет ФТАР

Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин принял решение выйти из него. Российский специалист работал на своем посту с 16 июня 2016 года. 22 ноября исполняющий обязанности главы ФТАР Максим Агапитов был избран на пост президента организации.

- Уйду полностью от Федерации тяжелой атлетики России, так как не вижу никаких точек соприкосновения с нынешним руководством, - цитирует ТАСС Еремина. - Сейчас уже принял решение о выходе из попечительского совета. Буду заниматься своими проектами и работать с Федерацией тяжелой атлетики Москвы.