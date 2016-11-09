Сергей Еремин: "И. о. президента ФТАР блокировал работу попечительского совета"

Глава попечительского совета ФТАР Сергей Еремин раскритиковал работу исполняющего обязанности президента организации Максима Агапитова. 22 ноября должны состояться выборы главы ФТАР. На пост претендуют Агапитов и Еремин, а также бывшие президенты организации Вячеслав Клоков и Сергей Сырцов и экс-глава Москомспорта Михаил Степанянц.

- Честно говоря, я прежде всего недоволен тем, что работу попечительского совета блокировал исполняющий обязанности, - цитирует "Р-Спорт" Еремина. - Он блокировал мою работу, не отвечая на мои письма, не дает ознакомиться с соответствующим протоколом. Идет не очень чистая и не очень честная игра со стороны тех, кто сегодня управляет федерацией. А это нехорошо, потому что я вошел в тяжелую атлетику для того, чтобы активно работать и помогать, внеся свежую струю, и активизировал эту работу.

Главная проблема в том, что мы потеряли время. Пока происходит подготовка к выборам, мы могли бы заниматься развитием тяжелой атлетики и возвращением ее в международную семью. По сути, не до конца юридически проработанное решение исполкома по отставке Сырцова привело к не вполне комфортному решению по датам и месту проведения конференции. Не в обиду городу Владимиру, но тяжелая атлетика, думаю, достойна того, чтобы отчетно-выборная конференция проходила в Москве. Мне неизвестны детали подготовки к конференции, так как исполняющий обязанности главы ФТАР не предоставляет подобной информации. С мест приходят сообщения, что идет обзвон региональных отделений с целью повлиять на результаты выборов. Но этого и следовало ожидать. Проведение во Владимире – точно не лучшее решение, которое можно было принять по этому поводу.

Предыдущий глава организации Сергей Сырцов подал в отставку в сентябре из-за многочисленных допинговых скандалов.

- Если говорить про Сырцова, то, на мой взгляд, здесь было принято не вполне взвешенное решение со стороны исполкома принять его отставку, - добавил Еремин. – Надо было, чтобы он до конца довел цикл, в течение которого работал, после чего отчитался. Мы же говорим об отчетно-выборной конференции, где, помимо выборов, должен, соответственно, быть какой-то отчет. Исполком, который несет солидарную ответственность за положение дел в тяжелой атлетике, не должен был принимать эту отставку и повел себя не до конца обдуманно, не взвесив все "за" и "против".