Сергей Еремин: "ФТАР нужно разорвать порочный круг бедности"

Руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России, кандидат на пост президента организации Сергей Еремин подчеркнул, что организации необходимо найти достойное финансирование. Выборы нового президента ФТАР изначально были намечены на 29 сентября, но были перенесены на 22 ноября.

– И.о. президента ФТАР Максим Агапитов заявил, что выборы были перенесены из-за отсутствия средств на проведение, а также из-за неправильного заполнения заявок кандидатами.

– Агапитов долгое время работал вице-президентом ФТАР. Ездил за счет федерации на каждое международное мероприятие. Вступил в должность и.о. президента Федерации тяжелой атлетики и понял, что денег нет. Тогда чем занимались до этого? Я лично ездил всегда за свой счет, в том числе на встречу с Тамашем Аяном (президент Международной федерации тяжелой атлетики. – Прим. "СЭ"). Агапитов даже телефона Аяна мне не дал, потому что якобы это были его личные контакты. Я Сырцову, бывшему президенту ФТАР, однажды задал вопрос, есть ли у федерации деньги, спонсоры и так далее? Он сказал честно – нет. Тогда я спросил, а как же вы живете? Он ответил – не знаю. Я как предприниматель и экономист по образования считаю, что порочный круг бедности необходимо разорвать. Необходимо добиваться внешних инвестиций. Иначе мы продолжим только болтать. (Сергей ФИШ)

Полностью интервью Еремина