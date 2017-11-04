Сборная КНДР отказалась выступать на чемпионате мира в США

Сборная КНДР по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в Анахайме (США) с 28 ноября по 5 декабря, информирует insidethegames.biz. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не получила никаких объяснений по поводу причин такого решения. Предполагается, что это связано с напряженными политическими отношениями между США и КНДР.