Российских штангистов при спорных допинг-случаях в сборных будут проверять на полиграфе

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров заявил о том, что тяжелоатлеты сборных России в случае возникновения спорных ситуаций с возможным нарушением антидопинговых правил будут в добровольном порядке проходить проверку на детекторе лжи.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила ФТАР и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения. Помимо ФТАР, отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

– В одной из наших сборных команд был случай, когда одна из спортсменок выдвинула обвинение в том, что ей была подсыпана запрещенная (допинговая) субстанция, – приводит "Р-Спорт" слова Петрова. – И после этого федерацией было принято решение, что в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций со спортсменов в добровольном порядке будет взято заявление о прохождении проверки на детекторе лжи – полиграфе.