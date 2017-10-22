Российские штангисты стали вторыми на последнем международном турнире перед годичным отстранением

Сборная России заняла второе место в медальном зачете на первенстве Европы среди молодежи и юниоров, проходившем в Албании, информирует ТАСС. Этот турнир стал последним для российских штангистов, которым теперь предстоит отбывать годичную дисквалификацию, наложенную Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР).

Юниорское и молодежное первенство Европы проходило с 15 по 21 октября, россияне завоевали четыре золотые, восемь серебряных и три бронзовые награды. Первыми стали штангисты сборной Армении (6-3-1), третье место заняла команда Грузии (4-4-2). Срок дисквалификации ФТАР истечет 19 октября 2018 года.