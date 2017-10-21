Россияне продолжат выступление на молодежном первенстве Европы, несмотря на отстранение ФТАР

Сборная России продолжит выступление на молодежном и юниорском первенсте Европы в албанском Дурресе, сообщает ТАСС. В ночь на субботу стало известно, что в силу вступила дисквалификаци Федерации тяжелой атлетики России и еще восьми национальных федераций. Таким образом, российские тяжелоатлеты не смогут принимать участия в международных турнирах до 19 октября 2018 года.

Помимо ФТАР, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России должна пропустить чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.