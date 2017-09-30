Президент Федерации тяжелой атлетики России: "Наказывают не спортсменов, а наше прошлое"

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отметил, что организация вынуждена нести наказания за ошибки прошлого руководства федерации. Он также добавил, что ФТАР держит удар и создает будущее.

Напомним, сегодня Международная федерация легкой атлетики (IWF) отстранила ФТАР на 12 месяцев за нарушения спортсменами антидопинговых правил после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Из-за этого российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира-2017.

– Новое руководство ФТАР не в ответе за ошибки прошлого руководящего состава. Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять их, – приводит ТАСС слова Агапитова. - Уже сделали много, и это высоко оценили – наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаем будущее.

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