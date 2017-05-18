Представители федераций тяжелой атлетики России и США обсудили реформирование ФТАР

Представители Федерации тяжелой атлетики США прилетели в Москву, где встретились с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым, сообщает Inside the Games. Российские тяжелоатлеты не смогли выступить на Олимпиаде в Рио из-за ряда допинговых скандалов. В сентябре 2016 года пост главы ФТАР покинул Сергей Сырцов, Агапитов занял должность в ноябре.

- Нам нужно посмотреть на работу России, чтобы улучшить собственную борьбу с допингом, - сказал исполнительный директор американской федерации Фил Эндрюс. - Важно, что наш спорт дает шанс новому руководству ФТАР.