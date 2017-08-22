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14:42 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Писаревский утвержден в должности главного тренера мужской сборной России

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что исполком организации утвердил Олега Писаревского в должности главного тренера мужской сборной страны. Ранее 76-летний специалист занимал пост старшего тренера.

– Писаревский утвержден исполкомом в должности главного тренера мужской национальной команды, – цитирует ТАСС Агапитова. – Теперь мы будем делать представление в Центр спортивной подготовки и Министерство спорта. Затем его будет ждать собеседование в Минспорте, которое, мы надеемся, Олег Глебович пройдет.

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http://tass.ru/sport/4498050

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