Писаревский утвержден в должности главного тренера мужской сборной России

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что исполком организации утвердил Олега Писаревского в должности главного тренера мужской сборной страны. Ранее 76-летний специалист занимал пост старшего тренера.

– Писаревский утвержден исполкомом в должности главного тренера мужской национальной команды, – цитирует ТАСС Агапитова. – Теперь мы будем делать представление в Центр спортивной подготовки и Министерство спорта. Затем его будет ждать собеседование в Минспорте, которое, мы надеемся, Олег Глебович пройдет.