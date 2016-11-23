09:38 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Павел Колобков: "ФТАР должна решить свои проблемы"

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Министр спорта России Павел Колобков отметил, что Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) после избрания Максима Агапитова на пост президента надо прежде всего найти пути решения проблем совместно с международной федерацией.

– Мы будем поддерживать саму федерацию, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Главная сейчас перед ними задача – решить те проблемы, которые перед ними стояли на протяжении всего предыдущего цикла, и те задачи, которые были поставлены перед ними и нами, и международной федерацией. Вы знаете, что до сих пор у нас федерация не аккредитована, а пока только наделена полномочиями. Их первостепенная задача – совместно с международной федерацией определить те шаги, которые они должны выполнить для решения тех проблем. Это первое. Безусловно, федерацию, спортсменов, тренеров, всех тех, кто готов работать, мы будем поддерживать.

А вопрос выборов – это полномочия федерации. Кого хотели, того выбрали. Надеюсь, что они все понимают степень ответственности, которая стоит перед ними перед всеми.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20161123/1112635842.html

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