Павел Колобков: "ФТАР должна решить свои проблемы"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) после избрания Максима Агапитова на пост президента надо прежде всего найти пути решения проблем совместно с международной федерацией.

– Мы будем поддерживать саму федерацию, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Главная сейчас перед ними задача – решить те проблемы, которые перед ними стояли на протяжении всего предыдущего цикла, и те задачи, которые были поставлены перед ними и нами, и международной федерацией. Вы знаете, что до сих пор у нас федерация не аккредитована, а пока только наделена полномочиями. Их первостепенная задача – совместно с международной федерацией определить те шаги, которые они должны выполнить для решения тех проблем. Это первое. Безусловно, федерацию, спортсменов, тренеров, всех тех, кто готов работать, мы будем поддерживать.

А вопрос выборов – это полномочия федерации. Кого хотели, того выбрали. Надеюсь, что они все понимают степень ответственности, которая стоит перед ними перед всеми.