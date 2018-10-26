Павел Колобков: "Чемпионат Европы 2020 года в России будет ярким"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что решение Европейской федерации тяжелой атлетики предоставить нашей стране право проведения чемпионата Европы-2020 очень важно для организации.

- Сегодня в Минспорт России поступило официальное уведомление президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо о том, что Москва получила право провести чемпионат Европы 2020 года, - заявил Колобков. - Исполком Европейской федерации единогласно принял российскую заявку.

Это решение важно для нас. В 2020 году отечественная школа тяжелой атлетики отмечает 135-летие своего основания. И в связи с тем, что чемпионат Европы 2020 еще и является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, то турнир безусловно будет интересным, ярким.