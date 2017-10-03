Отстранение российских тяжелоатлетов должно вступить в силу с середины октября

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что решение IWF отстранить российскую организацию от международных турниров на один год за нарушение антидопинговых правил вступит в силу с середины октября. Он отметил, что ФТАР пока не получила официальных документов по данному вопросу.

- Официальные решения исполкома Международной федерации тяжелой атлетики об отстранении нашей федерации от участия в международных соревнованиях к нам еще не поступили, - цитирует "Р-Спорт" Агапитова. - Думаю, что ориентировочно оно вступит в силу с середины октября.

Напомним, IWF объявила о решении отстранить ФТАР 30 сентября. Также от международных соревнований были отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Такое решение было принято в связи с положительными результатами допинг-проб на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.