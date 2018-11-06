Окулов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Россиянин Артем Окулов занял первое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде. Это первая победа российских штангистов после отстранения от участия в международных соревнованиях.

Окулов, выступающий в весовой категории до 89 килограммов, взял вес 372 кг (166 кг в рывке, 206 кг в толчке). Вторым стал Павел Ходасевич из Белоруссии – 371 кг (169 кг + 202 кг). Третье место у Реваза Давитадзе из Грузии – 371 кг (168 кг + 203 кг).

Напомним, россияне в последний раз выступали на чемпионате мира по тяжелой атлетике в 2015 году. Затем они были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за ряда положительных допинг-проб.

В октябре 2017 года Федерация тяжелой атлетики России на один год была отстранена от участия в любых международных соревнованиях.

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