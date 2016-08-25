16:23 25 августа | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Новый президент Федерации тяжелой атлетики России будет выбран 29 сентября

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29-го сентября состоится конференция Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), на которой будет избран новый президент организации. Об этом сообщил нынешний глава ФТАР Сергей Сырцов.

Напомним, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля отстранила российских штангистов от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

Выборная конференция пройдет 29 сентября, – приводит ТАСС слова Сырцова. – Буду ли я претендовать на пост президента? На данный момент я такого решения не принял.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3566635

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