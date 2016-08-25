Новый президент Федерации тяжелой атлетики России будет выбран 29 сентября

29-го сентября состоится конференция Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) , на которой будет избран новый президент организации. Об этом сообщил нынешний глава ФТАР Сергей Сырцов.

Напомним, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля отстранила российских штангистов от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.