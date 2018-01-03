Новые весовые категории в тяжелой атлетике будут утверждены в июле

Новые весовые категории в тяжелой атлетике и критерии отбора на Олимпийские игры будут утверждены в июле во время юниорского чемпионата мира в Ташкенте.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в настоящее время формирует новую градацию весовых категорий: начиная с 2020 года на Олимпийских играх будут разыгрываться по семь комплектов наград в мужской и женской частях соревнований, на всех остальных соревнованиях IWF - по десять.

- В июле в рамках юниорского чемпионата мира в Ташкенте пройдет исполком и конгресс, на которых обсудят и утвердят новые категории, - цитирует ТАСС президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова. - Там же пройдут заседания техкомов. До этого периода Sport Program Commission (комиссия IWF по спортивным соревнованиям - прим. ТАСС) подготовит проект предложение по данному вопросу", - сказал Агапитов, который также является членом исполкома IWF.

На Олимпийских играх будут не только новые категории у мужчин и женщин, но и уравняется их количество, что позволит достигнуть гендерного равенства. Число квот для тяжелой атлетики на главном старте четырехлетия было уменьшено с 260 до 196. Представлять страну смогут максимально четыре мужчины и четыре женщины. При этом от страны в одной категории может быть только один спортсмен.