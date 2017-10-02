Николай Колесников: "Отстранение ФТАР не повлияет на работу российских тяжелоатлетов"

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников выразил мнение, что мужская и женская команды не собираются менять свои тренировочные планы в связи с годичным отстранением от выступлений на международной арене.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) от участия в международных турнирах на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участия в чемпионате мира в США.

– Независимо от принятого решения мы продолжим системную работу, – приводит ТАСС слова Колесникова. – Жалко, конечно, что такое решение принято, но для нас главное – килограммы. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы мы были конкурентоспособны не только в Европе, но и в мире.

Напротив, мы будем работать еще сильнее. С ведущими атлетами мы уже переговорили на эту тему, у всех хорошее настроение на предстоящую работу. Жизнь продолжается, мы не собираемся сдаваться, тем более костяк национальной команды более-менее просматривается.