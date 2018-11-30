МОК отложил вопрос сохранения тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр 2024 года

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил вопрос сохранения тяжелой атлетики в программе Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции в Токио.

Тяжелая атлетика может быть не представлена на Олимпийских играх из-за участившихся случаев положительных допинг-проб спортсменов на прошлых Олимпиадах, из-за чего ряд результатов на Играх были пересмотрены.

- МОК продолжает мониторить ситуацию, ждет проверки всех допинг-проб, взятых на чемпионате мира в Ашхабаде, - цитирует ТАСС Адамса. - Позитивные шаги были сделаны, но все еще под вопросом присутствие тяжелой атлетики на Играх 2024 года.